Mortal Kombat, il film torna a mostrarsi nel trailer dedicato alle uscite di HBO Max

In attesa di mettere gli occhi sul primo trailer ufficiale, il reboot di Mortal Kombat è tornato a mostrarsi grazie alla carrellata di brevi filmati offerta dal nuovo video promozionale di HBO Max, dedicato alle pellicole targate Warner Bros. in arrivo sulla piattaforma nel corso del 2021.

Oltre a ricordare l'arrivo di titoli come Godzilla vs Kong, The Suicide Squad, Matrix 4, The Conjuring 3, Malignant e Space Jam: A New Legacy, infatti, il promo offre infatti un ulteriore sguardo al nuovo film basato sulla storica saga picchiaduro, tra cui una scena che ci permette di dare un'occhiata al costume dell'iconico Sub-Zero.

"Il combattente di MMA Cole Young, abituato a combattere per soldi, non è a conoscenza del suo retaggio o del motivo per cui l'Imperatore Shang Tsung di Outword ha inviato il suo migliore guerriero, Sub-Zero, un criomante ultraterreno, a dargli la caccia" si legge nella sinossi ufficiale diffusa da Warner. "Temendo per la sicurezza della sua famiglia, Cole va alla ricerca di Sonya Blade sotto suggerimento di Jax, un maggiore delle forze speciali che porta lo stesso marchio a forma di drago con cui è nato anche lui. Presto si ritrova al tempio di Lord Raiden, un antico dio e protettore di Earthrealm, il quale garantisce rifugio a coloro che portano il marchio. Qui, Cole si annela con i guerrieri esperti Liu Kang, Kung Lao e il mercenario Kano, mentre si prepara ad affrontare i nemici dell'Outworld al fianco dei più grandi campioni della Terra in una battaglia ad alto rischio per l'universo."

L'uscita è fissata al 16 aprile nei cinema americani e su HBO Max. Intanto, vi lasciamo a tutti i personaggi confermati nel film di Mortal Kombat.