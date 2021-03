Mortal Kombat, il film conterrà l'iconico tema musicale dei videogiochi!

Intervistato da Collider per parlare del suo lavoro nel film di Mortal Kombat, il compositore Benjamin Wallfisch ha confermato che la colonna sonora della pellicola includerà anche l'iconico tema musicale del franchise videoludico.

Conosciuta ufficialmente come "Techno Syndrome", il brano realizzato dal duo belga The Immortals è stata pubblicata per la prima volta in Mortal Kombat: The Album, raccolta di canzoni che ha accompagnato il debutto della versione casalinga del primo videogioco della serie picchiaduro nel 1994. Techno Syndremo è inoltre presente nella soundtrack del primo film di Mortal Kombat datato 1995 e del suo sequel uscito nel 1997, Mortal Kombat: Annihilation.

Con un'uscita fissata al prossimo 16 aprile nelle sale americane e su HBO Max (almeno per quanto riguarda gli USA), il film vedrà come protagonista un personaggio inedito di nome Cole Young, un combattente di MMA che non comprende il motivo per cui l'Imperatore Shang Tsung ha inviato il suo migliore guerriero, l'iconico Sub-Zero, a dargli la caccia. Per quanto riguarda i volti storici del franchise, ritroveremo tra gli altri anche Scorpion, Raiden, Sonya Blade e Liu Kang, mentre sta facendo molto discutere la probabile assenza di Johnny Cage.

Nell'attesa, vi lasciamo al violentissimo trailer ufficiale di Mortal Kombat. Cosa vi aspettate dal film? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.