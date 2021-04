Mortal Kombat, il film arriva anche in Italia! Ecco quando e dove sarà disponibile

Nel giorno del suo debutto nelle sale americane e su HBO Max, sono finalmente arrivate le prima informazioni sulla distribuzione italiana del nuovo film di Mortal Kombat, atteso live-action tratto dalla celebre saga di videogiochi picchiaduro.

Secondo quanto comunicato da TimVision, la pellicola prodotta da James Wan verrà resa disponibile nella sezione videostore della piattaforma nel corso di maggio, a data ancora da definirsi. Al momento non è chiaro se si tratterà di un'esclusiva del servizio, ma non essendo specificato è possibile che il film verrà pubblicato su tutti i principali store digitali.

Diretto da Simon McQuoid, il film vede come protagonista un personaggio inedito di nome Cole Young. Abituato a farsi picchiare per soldi, Cole è un combattente di MMA ignaro della sua eredità e del perché l’Imperatore dell’Outworld Shang Tsung abbia mandato il suo guerriero migliore, Sub-Zero, e altri Cryomancer ultraterreni, per dargli la caccia. Preoccupato per la sua sicurezza, il nostro parte alla ricerca di Sonya Blade, una donna che porta sulla pelle lo stesso marchio del drago con cui è nato. Sulla sua strada incontrerà noti membri del roster di Mortal Kombat come Liu Kang, Kung Lao e Lord Raiden, con i quali si allenerà per prepararsi a combattere i nemici dell'Outworld in una battaglia per il destino dell'universo.

In attesa di conoscere la data di uscita esatta, vi lasciamo alla nostra analisi dei primi 12 minuti di Mortal Kombat.