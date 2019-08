Mortal Kombat: le Fatality nel film non saranno inserite in maniera casuale

Qualche settimana fa lo sceneggiatore del film di Mortal Kombat, Greg Russo, ha confermato che il reboot sarà classificato con un rating R e che presenterà per la prima volta le cruente Fatality. Si tratterà di incidenti mortali che non saranno casuali all'interno della trama, senza che si creino morti solo per il gusto di mostrarle al pubblico.

"Fedeltà al gioco? Si, lo saremo. Posso dire con certezza che le Fatality che andremo ad inserire nel film provengono dal gioco" ha spiegato Russo a Comicbook "Stiamo per escogitare alcune cose nuove che non abbiamo mai visto prima ma allo stesso tempo vogliamo...vogliamo assicurarci che non siano collocate lì a caso ma per dare un senso alla storia. Tutto sarà fantastico e tosto e avrà un ruolo all'interno della sceneggiatura".



Sapevamo della presenza delle Fatality ma ora Greg Russo ha spiegato qualcosa in più circa quest'aspetto della lavorazione del film.

Mortal Kombat sarà presentato in anteprima mondiale il 5 marzo 2021; annunciato per la prima volta nel 2011, il film è stato realizzato da New Line Cinema e girato nell'Australia meridionale, diventando una delle più grandi produzioni del luogo.

Il regista sarà l'esordiente Simon McQuoid, che avrà alle spalle un produttore di fama mondiale come James Wan. Greg Russo si sta occupando della stesura dello script.

Il film avrà nel cast, tra gli altri, Joe Taslim nel ruolo dell'iconico Sub-Zero.