Mortal Kombat esce tra un mese esatto: ecco il nuovo teaser di Warner Bros!

Manca esattamente un mese all'uscita di Mortal Kombat, previsto negli Stati Uniti per il 16 aprile nelle sale e in streaming su HBO Max, e per l'occasione l'account ufficiale dell'atteso adattamento cinematografico ha pubblicato su Twitter un nuovo teaser.

Come al solito potete gustarvelo nel post che trovate in calce all'articolo: il nuovo promo per il film include una carrellata di personaggi già mostrati altrove, anche se ci sono alcuni dettagli che vale la pena sottolineare.

In particolare, ad un certo punto del breve teaser, i fan potranno notare una prima immagine di Kabal, che finora non era mai stato inquadrato così accuratamente. Uno dei teaser ufficiali pubblicati precedentemente aveva mostrato l'aspetto di Kabal in una posa artistica chiave, ma parzialmente oscurata.

Ricordiamo che il film reboot di Mortal Kombat include nel ricchissimo cast Ludi Lin nei panni di Liu Kang, Mehcad Brooks come Jax, Jessica McNamee come Sonya Blade, Hiroyuki Sanada come Scorpion, Josh Lawson come Kano, Tadanobu Asano come Raiden, Joe Taslim come Sub-Zero, Chin Han come Shang Tsung e Sisi Stringer come Mileena; il protagonista sarà Lewis Tan, interprete di un nuovo personaggio chiamato Cole Young.

Per altri approfondimenti e ulteriore materiale promozionale guardate il nuovo poster ufficiale di Mortal Kombat, che include tutti i partecipanti al famoso torneo di arti marziali al centro del racconto. Una data di uscita per il mercato italiano non è ancora nota, anche se probabilmente il film arriverà in digitale com'è stato con i più recenti titoli Warner Bros.