Mortal Kombat, eroi e cattivi a confronto nel nuovo poster: ecco il primo sguardo a Kabal!

Per ricordare l'uscita prevista per il prossimo 16 aprile nelle sale americane e su HBO Max, l'account ufficiale del film di Mortal Kombat ha diffuso in rete un nuovo banner ufficiale che offre un nuovo sguardo ai personaggi principali del film.

Nell'immagine, che potete trovare in calce alla news ,troviamo da a sinistra verso destra Cole Young, Sonya Blade, Jax Briggs, Scorpion, Sub-Zero, Shang Tsung, Mileena, e soprattutto Kabal, il quale si mostra finalmente a figura quasi intera.

Introdotto per la prima volta in Mortal Kombat 3, Kabal è un mercenario che lavora per la letale organizzazione Black Dragon insieme al compagno Kano. Il personaggio è noto per la sua velocità e l'abilità nel maneggiare le sue lame mortali, e a giudicare dal poster nel film farà parte del gruppo di antagonisti in cui figurano tra gli altri anche Mileena e Sub-Zero.

Vi ricordiamo che il film vedrà come protagonista un personaggio inedito di nome Cole Young, un combattente di MMA che non comprende il motivo per cui l'Imperatore Shang Tsung ha inviato il suo migliore guerriero, l'iconico Sub-Zero, a dargli la caccia. Sulla sua strada incontrerà Sonya Blade, Jax, Lord Raiden, Lui Kang e Kung Lao, con i quali si allenterà per affrontare i nemici dell'Outworld.

Intanto, il regista ha garantito che Mortal Kombat darà il giusto spazio ad ogni personaggio.