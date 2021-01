Mortal Kombat, Da Scorpion a Sub-Zero: tutti i personaggi confermati nel film finora

L'arrivo delle prime immagini del nuovo film di Mortal Kombat non ha fatto che alimentare l'attesa dei tanti fan che non vedono l'ora di rivedere il franchise sul grande schermo. In attesa di mettere gli occhi sul primo trailer ufficiale, dunque, andiamo a scoprire tutti i personaggi confermati nel reboot.

Mentre la presenza di volti iconici come Sub-Zero, Scorpion, Sonya Blade e Liu Kang era ampiamente pronosticabile, la lista dei personaggi che appariranno del film contiene anche qualche sorpresa, come la new entry Cole Young interpretata da Lewis Tan.

Ecco la lista completa:

Cole Young (Lewis Tan)

Liu Kang (Ludi Lin)

Sub-Zero (Joe Taslim)

Raiden (Tadanobu Asano)

Sonya Blade (Jessica McNamee)

Jax (Mehcad Brooks)

Kano (Josh Lawson)

Shang Tsung (Chin Han)

Scorpion (Hiroyuki Sanada)

Kung Lao (Max Huang)

Mileena (Sisi Stringer)

Nitara (Elissa Cadwell)

Kabal (Daniel Nelson)

Vi ricordiamo inoltre che, oltre ad anticipare la possibile presenza di Kitana e Motaro lo sceneggiatore Greg Russo in passato ha rivelato di avere "grandi piani" per Johnny Cage. Voi cosa ne pensate? Avete in mente qualche altro personaggio che non può mancare all'appello? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.

Come svelato di recente dal poster ufficiale di Mortal Kombat, il film debutterà nelle sale americane il prossimo 16 aprile in contemporanea su HBO Max.