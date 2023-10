Mortal Kombat, come si sono preparati gli attori per il film?

Mortal Kombat è una delle serie videoludiche più amate e ogni adattamento al cinema è sempre atteso in maniera spasmodica dai fan. Questo porta una enorme responsabilità agli attori che si ritrovano ad interpretare questi amatissimi ruoli. Ma in che modo si sono preparati ad andare sul set?

Si può dire che il method acting in questo caso viene totalmente dimenticato. Ciò che si punta a fare è capire il mondo di fantasia in cui si è immersi, le storie, le sottotrame e le infinite potenzialità di ciò che viene raccontato. Proprio per questo motivo, uno dei protagonisti della pellicola scelte di "studiare" il proprio ruolo puntando alla strada più giusta e allo stesso tempo semplice possibile: giocare ai videogiochi.

Ad oggi Mortal Kombat rimane l'uscita ibrida più vista del 2021, un risultato eccezionale se si pensa come la pandemia ha messo in ginocchio il mondo del cinema. Il successo si deve anche all'immersione totale che i protagonisti hanno cercato di fare per capire a pieno ciò che stavano andando a realizzare. Hiroyuki Sanada ha provato a prepararsi per il suo ruolo di Hanzo Hasashi/Scorpion giocando ai videogiochi. "Ovviamente sono stato battuto ogni volta, perdendo e perdendo", ha raccontato con ironia "Ma ho continuato a partecipare ai giochi per continuare a imparare le storie, i retroscena e i personaggi. È stato così divertente."

