Mortal Kombat, Cole Young è davvero Johnny Cage? Ecco una nuova teoria

Il personaggio interpretato da Lewis Tan nel prossimo reboot di Mortal Kombat, Cole Young, potrebbe essere in realtà Johnny Cage. La data d'uscita del film è il 16 aprile, contemporaneamente in sala e in streaming su HBO Max. La teoria che dietro a Cole Young si nasconda in realtà Johnny Cage è dettata soprattutto dalla centralità del personaggio.

Cole Young è infatti un personaggio originale rispetto a quelli che i fan conoscono dal videogioco e l'assenza sorprendente di Johnny Cage dal roster dei personaggi del film ha fatto nascere qualche sospetto tra i fan.

Nonostante la presenza di profili iconici come Liu Kang, Kung Lao, Shang Tsung, Sonya Blade, Jax, Scorpion, Sub-Zero e tanti altri, l'assenza di Johnny Cage non poteva passare inosservata.



A meno che ovviamente non ci sia proprio Johnny Cage dietro l'identità di Cole Young. Secondo la sinossi ufficiale di Mortal Kombat, Cole Young è un combattente di MMA che viene coinvolto nel torneo per difendere Earthrealm, e proprio il background del personaggio potrebbe funzionare per la creazione di una nuova origine per Johnny.

Dopo che la sua carriera come Johnny Cage è fallita, il personaggio potrebbe essere tornato a farsi chiamare con il suo vero nome, Cole Young. Tutto è possibile ma per il momento si tratta soltanto di una teoria.



Scoprite tutti i personaggi confermati in Mortal Kombat e le immagini ufficiali del reboot di MK, firmato James Wan.