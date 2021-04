Mortal Kombat, il co-creatore del videogioco recensisce il nuovo film Warner Bros.

Lots of liquids in the new MK film! Literal blood, sweat, and tears from the kast and krew and all involved.



✌️🙏❤️Kongrats!@TheLewisTan @ludi_lin @themaxhuang @jessica_mcnamee @MehcadBrooks @TheChinHan @Todd_Garner JoshLawson/SisiStringer/HiroyukiSanada/TadanobuAsano et. al.