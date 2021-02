Mortal Kombat, il cast entusiasta dopo il violentissimo trailer: 'C'è molto altro'

I film tratti dai videogiochi ci hanno regalato nel corso degli anni tante delusioni e qualche soddisfazione qua e là (pensiamo, in tempi recenti, a prodotti godibili come Detective Pikachu o Sonic). La speranza di tutti i fan, ovviamente, è che Mortal Kombat finisca per appartenere a questa seconda categoria.

Il film prodotto da James Wan è atteso da un bel po' di tempo ed è chiamato al non facile compito di trasporre in maniera credibile una delle saghe videoludiche più violente di tutti i tempi e a cui, secondo il parere di molti, i due film usciti nel 1995 e nel 1997 non avevano reso giustizia.

La musica sembra essere ben diversa in questo caso, almeno a giudicare dal primo trailer di Mortal Kombat rilasciato nei giorni scorsi: la clip ci mostra alcune sequenze in cui sangue e violenza non mancano di certo, al punto da sorprendere gli stessi membri del cast. In un video apparso su Twitter, infatti, gli attori protagonisti si sono mostrati durante la loro prima visione del trailer e la soddisfazione ben visibile nei loro occhi ci lascia sicuramente ben sperare: "C'è molto altro ancora" assicurano Joe Taslim e soci. Ci sarà da fidarsi?

Recentemente, intanto, il regista ha parlato della scelta di cambiare la origin story di un personaggio di Mortal Kombat; uno dei produttori ha invece rassicurato i fan di Mortal Kombat sull'aspetto di Mileena.