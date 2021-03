Mortal Kombat avrà i 'migliori combattimenti mai realizzati per il cinema'

Nel corso di un'intervista di recente pubblicazione, il regista Simon McQuoid ha parlato del nuovo adattamento cinematografico del videogame Mortal Kombat, che uscirà il 16 aprile prossimo per Warner Bros. e HBO Max.

Il film, remake della celebre versione del 1995 diretta da Paul WS Anderson, si pone l'obiettivo di distinguersi dall'attuale generazione di film d'azione presentando le più grandi sequenze di arti marziali mai realizzate al cinema. Ecco cosa ha detto il regista a Collider durante una set visit del 2019, pubblicata nelle scorse ore:

"Quello che abbiamo tentato di fare è stato innovare la messa in scena del combattimento corpo a corpo. Lo sviluppo della storia e del personaggio proseguono di pari passo durante il combattimento, quindi ci abbiamo dedicato molto tempo. La squadra degli stunt è incredibile in questo film. La prima cosa che ho detto a Kyle Gardiner, che è il coordinatore degli stunt, è stata: 'Ok Kyle, dobbiamo realizzare i migliori combattimenti che siano mai stati realizzati. Quindi, tranquillo, nessuna pressione!"

Ludi Lin, interprete di Liu Kang, ha ribadito questo concetto dichiarando: "Il mio istruttore di arti marziali ha detto una cosa che mi è sempre rimasta impressa, per tutto il tempo delle riprese. Ha detto che il combattimento è il linguaggio più onesto che potevo parlare. Perché sul ring, un pugno in testa, sai, fa male. Non puoi mentire su questo aspetto, no? Quindi a volte queste scene d'azione possono parlare, quando ci metti tutta questa fisicità hai una reazione emotiva gutturale. Questa cosa emerge dai personaggi mentre stanno lottando, il combattimento ha un significato."

Vi ricordiamo che Mortal Kombat ha una data di uscita fissata per il 16 aprile prossimo su HBO Max, e con molta probabilità in Italia lo vedremo in digitale com'è stato per altri recenti film Warner Bros. Nel frattempo gustatevi il trailer ufficiale di Mortal Kombat, che è stato in grado di stabilire un nuovo record per il circuito Rated-r.