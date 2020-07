Mortal Kombat, aspettatevi tanta fedeltà ai videogame e tanto sangue con le Fatality!

Secondo quanto dichiarato da un membro del suo cast, il nuovo film di Mortal Kombat non lesinerà nella raffigurazione del sangue e nella violenza delle Fatality, le celebri mosse finali della saga di videogame.

L'attore Lewis Tan, che interpreta un ruolo sconosciuto nel nuovo film Warner Bros., ha raccontato a ComicBook i retroscena sulle raccapriccianti scene di violenza cui ha assistito sul set, tutte dovute ad un approccio il più fedele possibile al franchise picchiaduro.

"Lasciami dire solo questa cosa, ci sono stati alcuni giorni sul set nei quali ho rischiato davvero di sentirmi male", ha confessato Tan. "Non sto scherzando. Non hanno ... Diciamo che non si sono tirati indietro."

Lo sceneggiatore Greg Russo ha ribadito l'impegno del nuovo film di Mortal Kombat per ottenere il giusto livello di violenza. "Posso dire con certezza che le Fatality che inseriremo nel film provengono dal gioco", ha spiegato Russo. "Scopriremo alcune cose nuove che non abbiamo mai visto prima, ma allo stesso tempo ci siamo voluti assicurare che queste mosse speciali non fossero nel film solo per apparenza: avranno anche uno scopo nella trama".

Russo ha concluso, "Quindi aspettativi un film molto fedele ai videogame, e con questo intendo dire che sarà rated-r".

Il nuovo film di Mortal Kombat servirà come reboot di Mortal Kombat e Mortal Kombat: Annihilation, usciti rispettivamente nel 1995 e nel 1997. La saga, prodotta da James Wan, sarà anche slegata dalle due serie tv Mortal Kombat: Defenders of the Realm e Mortal Kombat: Conquest; rappresenterà il debutto alla regia per Simon McQuoid e includerà nel cast Ludi Lin, Chin Han, Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Sisi Stringer Elissa Cadwell e Tadanobu Asano.

La data di uscita è fissata per il 15 gennaio 2021, a meno di eventuali rinvii.