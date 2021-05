Mortal Kombat, in arrivo un prequel su Sub-Zero: ecco cosa ha detto Joe Taslim!

Nel corso di una recente intervista promozionale Joe Taslim, interprete di Sub-Zero nel nuovo reboot di Mortal Kombat, ha parlato della possibilità di un prequel incentrato sull'iconico personaggio della saga.

Mortal Kombat arriverà in Italia nel corso del mese di maggio, ma negli Stati Uniti e in alcune altre parti del mondo (come il Regno Unito) è già disponibile e in piena campagna di sponsorizzazione: proprio durante una delle fasi di questa campagna il regista Simon McQuoid ha spiegato i motivi di un grosso cambiamento rispetto ai videogame, mentre adesso Taslim a proposito di un prequel su Sub-Zero ha detto:

“Ad essere onesti, il percorso più interessante, secondo me, è realizzare un prequel. Sarebbe una storia su Bi-Han e il suo addestramento nel Lin Kuei. Quando è stato rapito dai Lin Kuei, i suoi genitori sono stati uccisi. Quindi il film racconterebbe la sua trasformazione in questo letale assassino che è oggi, e penso che sarebbe piuttosto interessante."

Ricordiamo che Joe Taslim ha firmato per cinque film di Mortal Kombat, e chissà dunque che l'attore non sappia più di quanto non possa dire. Del resto la scena di apertura di Mortal Kombat, mostrata in anteprima da Warner Bros. su YouTube, vede Bi-Han già pienamente formato come micidiale Sub-Zero affrontare Hanzo Hasashi (Hiroyuki Sanada), l'uomo destinato a diventare Scorpion.

