Mortal Kombat, in arrivo un nuovo film d'animazione? Ecco i dettagli

Warner Bros. starebbe valutando la possibilità di mettere in cantiere un nuovo progetto su Mortal Kombat, dopo l'uscita del prossimo film live action. Si tratterebbe di un film animato, provvisoriamente intitolato Mortal Kombat 3. Un progetto interessante che entusiasmerà i fan del franchise videoludico che si appresta a tornare al cinema.

The Illuminerdi ha condiviso per la prima volta la notizia poco fa e l'unico aspetto poco chiaro è quello che riguarda il collegamento tra questo nuovo progetto e il prossimo film live action in uscita entro fine anno.

Nel frattempo, nonostante le notizie siano ancora scarse, è già stata approntata una prima fase di casting vocale per alcuni personaggi iconici come Kuai Liang, vero nome di Sub Zero.



Quest'ultimo potrebbe essere inserito come mentore all'interno della trama, considerando che il personaggio che verrà incluso sembra essere più maturo rispetto a quello a cui i fan sono abituati. Ovviamente in attesa di conferme, un nuovo film animato non sarebbe certo qualcosa di inedito per quanto riguarda Mortal Kombat, considerando l'uscita ad aprile 2020 di Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge.

Magari Mortal Kombat 3 sarà inserito in un progetto molto più ampio che include lo stesso Scorpion's Revenge. Vi terremo aggiornati su ulteriori eventuali sviluppi.



Nel frattempo potete vedere il nuovo poster di Mortal Kombat in arrivo su HBO Max, mentre il produttore si è scusato per l'uscita tardiva del trailer di MK.