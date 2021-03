Mortal Kombat: 7 curiosità da scoprire sulla saga in attesa del reboot

Uscirà al cinema dove possibile e su HBO Max a metà aprile l'attesissimo Mortal Kombat prodotto da James Wan, reboot cinematografico del franchise videoludico diretto da Simon McQuoid, e per l'occasione in queste righe vogliamo proporvi sette curiosità sulla saga del torneo di lotta più violento di sempre.

Alcune sono davvero particolari e speriamo vi intrattengano abbastanza. In generale, le curiosità riguardano soprattutto i vari personaggi che appartengono al vasto parterre di combattenti da Scorpion a Shang Tsung. Ve le proponiamo di seguito.



7. IL MAESTRO DI LIU KANG E KUNG LAO, BO' RAI CHO, È IN GRADO DI RENDERE DELLE ARMI I SUOI PETI E ANCHE IL SUO VOMITO.



6. ESISTONO DUE SUB-ZERO, CHE SONO BI-HAN E IL FRATELLO KUAI LIANG.



5. L'INTERO FRANCHISE DI MORTAL KOMBAT DOVEVA ESSERE ORIGINARIAMENTE UN ADATTAMENTO VIDEOLUDICO DI UNIVERSAL SOLDIER, POI ACCANTONATO PER LE PESSIME RECENSIONI DELLA STAMPA.



4. IL FRANCHISE DI MORTAL KOMBAT HA AVUTO UN PESO SIGNIFICATIVO NELL'EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI RATING-R NEI VIDEOGIOCHI, OVVIAMENTE A CAUSA DELLA SUA BRUTALITÀ.



3. NEL FILM ORIGINALE DI PAUL W.S. ANDERSON SAREBBE DOVUTO COMPARIRE ANCHE STEVEN SPIELBERG IN UN CAMEO.



2. L'ANIMATRONIC DI GORO PER IL FILM ERA DIFFICILISSIMO DA UTILIZZARE. VI BASTI SAPERE CHE SERVIRONO 16 BURTATTINAI PER ANIMARLO.



1. LA VOCE DI SCORPION NEI VIDEOGIOCHI È QUELLA DI ED BOON, MITICO CREATORE DELLA SAGA.



Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo al violentissimo trailer ufficiale di Mortal Kombat.