Mortal Kombat 2, si uniscono al sequel anche Martyn Ford, Desmond Chiam e Ana Thu Nguyen

Dopo l'entrata di Adeline Rudolph nel cast di Mortal Kombat 2, altre new entry completano il cast del sequel ispirato all'omonimo videogame.

Saranno Martyn Ford (Red Sonja ), Desmond Chiam, Ana Thu Nguyen Suka e Damon Herriman ( C'era una volta a Hollywood ) a prender parte a Mortal Kombat 2 le cui riprese inizieranno a giugno. Ford interpreterà il malvagio imperatore dell'Outworld Shao Kahn, mentre Chiam vestirà i panni del Re Edeniano Jerrod. La Regina Sindel avrà il volto di Nguyen, infine Herriman sarà il demone di Netherrealm Quan Chi.

Al momento i dettagli sulla trama del sequel sono top secret: il primo film prodotto da New Line ispirato al videogame di successo Mortal Kombat è uscito nel 2021 rappresentando una vera rivelazione all'interno dell'industria cinematografica duramente colpita dal Covid, incassando oltre 84 milioni di dollari in tutto il mondo.

Accanto a Ford, Chiam, Nguyen e Herriman, reciteranno anche Jessica McNamee come Sonya Blade, Josh Lawson nel ruolo di Kano, Tadanobu Asano come Lord Raiden, Mehcad Brooks è Jax, Ludi Lin come Liu Kang, Chin Han come Shang Tsung, Joe Taslim nei panni di Bi-Han e Sub -Zero, Hiroyuki Sanada nei panni di Hanzo Hasashi e Scorpion, Max Huang nei panni di Kung Lao, e infine la grande new entry Karl Urban nei panni di Johnny Cage e Tati Gabrielle come Jade.

