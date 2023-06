Mortal Kombat 2, Todd Garner conferma: nel sequel anche uno dei kombattenti più amati

Dopo la pubblicazione della foto di tutto il cast di Mortal Kombat 2, il produttore della saga Todd Garner è tornato sui social per confermare ai fan la presenza di uno dei kombattenti più amati dai fan nel prossimo adattamento cinematografico.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, Garner ha condiviso sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter una foto dal set di Mortal Kombat 2 che mostra una sedia appartenente a Baraka, confermando che il cattivo di Tarkatan apparirà nel film. Detto questo, al momento non è chiaro quale attore interpreterà il mostro nel sequel di Mortal Kombat.

Per chi non lo sapesse, Baraka è apparso per la prima volta come combattente giocabile nel 1993, proprio il videogame Mortal Kombat II. Da allora è diventato un punto fermo del franchise di giochi di combattimento picchiaduro, apparendo di recente anche in Mortal Kombat 11 del 2019. Dennis Keiffer ha precedentemente interpretato Baraka nel film del 1997 Mortal Kombat Annihilation, sequel di Mortal Kombat del 1995. Nei giochi, Baraka è il generale di Tarkatan Horde: serve l'Impero di Outworld, rimanendo sempre fedele al malvagio Shao Kahn, ed è famoso per le lunghe lame retrattili che si estendono dai suoi avambracci.

