Mortal Kombat 2, la star di Resident Evil sarà Kitana

Dopo l'incredibile annuncio di Karl Urban nel cast di Mortal Kombat 2, un'altra sfilza di nomi è pronta a prendere parte al sequel, tra cui unvolto noto della serie TV Netflix Resident Evil.

Malgrado il primo Mortal Kombat abbia ricevuto una prima tiepida accoglienza, la decisione di un sequel è stata giustificata dalle successive buone recensioni da parte del pubblico. Andando contro la tendenza che vede sempre storcere il naso dinanzi ai film tratti dai videogames, Mortal Kombat resiste e si pone come obiettivo quello di sfiorare il successo del videogioco.

Mentre arriva la conferma che il sequel di Mortal Kombat si girerà il Australia a giugno 2023, il cast si arricchisce sempre di più con volti noti del piccolo schermo come Tati Gabrielle che interpreterà Jade. L'attrice è già molto amata per i suoi ruoli in Le terrificanti avventure di Sabrina e You. Accanto a Gabrielle, ci sarà la star di Resident Evil Adeline Rudolph che interpreterà Kitana secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter. Le due attrici hanno già collaborato insieme proprio in Le terrificanti avventure di Sabrina. I fan di Mortal Kombat conoscono già la natura del gioco, dunque, il destino di tutti i personaggi rimane incerto.

Al momento non vi è ancora una data di uscita per Mortal Kombat 2, ma considerato il brevissimo primo ciak possiamo ipotizzare che il film arrivi nelle sale tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Rimanete sintonizzati per scoprire tutti gli aggiornamenti su Mortal Kombat 2!