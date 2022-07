Mortal Kombat 2: Simon McQuoid tornerà alla regia del sequel dopo il primo capitolo

Dopo il primo capitolo dell'anno scorso, New Line è pronta a tornare con il sequel della pellicola. Come riportato da Deadline, Simon McQuoid tornerà alla regia dopo il film del 2021, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Mortal Kombat.

Se ben ricordate, il film ha segnato il debutto alla regia di McQuoid ed è stato distribuito contemporaneamente nelle sale e su HBO Max durante la pandemia nell'aprile 2021. Il lungometraggio ha aperto al primo posto al botteghino e si colloca tra i migliori titoli di sempre su HBO Max dal lancio della piattaforma. Questo ha portato i dirigenti a dare il via libera per lo sviluppo di un sequel, che come promesso dallo showrunner sarà "più imprevedibile".

Nato a Perth, in Australia, McQuoid è un grafico professionista che ha iniziato la sua carriera lavorando in agenzie pubblicitarie sia in Australia che negli Stati Uniti, per poi passare alla regia di spot pubblicitari. Il lavoro di Simon per Xbox, PlayStation, Call of Duty e Halo 3 gli è valso collettivamente numerosi premi, tra cui il Film Grand Prix a Cannes e un Grand Clio. Ha esordito alla regia con Mortal Kombat e ha diversi progetti in fase di sviluppo, tra cui il thriller fantascientifico Omega per la Sony.

Per salutarvi, vi ricordiamo che in Mortal Kombat 2 esordirà uno dei personaggi dei videogiochi più amati dai fan.