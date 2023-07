Mortal Kombat 2, primo sguardo a Karl Urban nei panni di Johnny Cage nella foto dal set

Karl Urban nel cast di Mortal Kombat 2 nei panni di Johnny Cage è sicuramente uno degli aspetti che i fan della saga videoludica attendono di più in vista del sequel cinematografico, e finalmente una prima foto dal set permette agli appassionati di dare un'occhiata anticipata al suo look.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, Ed Boon di NetherRealm Studios è comparso su Twitter per rivelare un primo sguardo a Karl Urban nei panni di Johnny Cage: non è chiaro se l'attore indossi abiti di scena in questa immagina, ma l'assenza della sua tipica barba e le punte bionde dei capelli fanno parte senza dubbio del look dell'iconico personaggio del roster di Mortal Kombat. Che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che attualmente Mortal Kombat 2 non ha attualmente una data di uscita confermato: il film è diretto ancora una volta da Simon McQuoid e scritto dallo sceneggiatore di Moon Knight Jeremy Slater. Nel cast Lewis Tan nei panni di Cole Young, Jessica McNamee nei panni di Sonya Blade, Josh Lawson nei panni di Kano, Mehcad Brooks nei panni di Jackson "Jax" Briggs, Tadanobu Asano nei panni di Raiden, Ludi Lin nei panni di Liu Kang, Chin Han nei panni di Shang Tsung, Joe Taslim nei panni di Noob Saibot, Hiroyuki Sanada come Scorpion, Martyn Ford come Shao Kahn, Desmond Chiam come Re Jerrod, Ana Thu Nguyen come Queen Sindel e Damon Herriman come Quan Chi.

