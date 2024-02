Mortal Kombat 2 sfida Deadpool & Wolverine: 'Trailer più visto di sempre? Per ora...'

Il trailer di Deadpool & Wolverine ha stabilito il nuovo record di tutti i tempi diventando il più visto di sempre nelle prime 24 ore di vita, ma quello di Mortal Kombat 2 è pronto a sfidarlo.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, tra il serio e il faceto il produttore Todd Garner ha sfidato il trailer di Deadpool & Wolverine, scherzando sul fatto che l'impressionante record di 365 milioni di visualizzazioni in 24 ore - un risultato che supera di dieci milioni quello stabilito dal precedente detentore del record, ovvero il trailer di Spider-Man: No Way Home, che nel 2021 aveva fatto registrare 355 milioni di visualizzazioni nello stesso periodo - sarà battuto quando uscirà il trailer di Mortal Kombat 2.

Naturalmente si tratta di una simpatica spacconata e nulla di più, ma il post sottolinea ancora una volta quanto Todd Garner sia fiducioso del futuro successo del nuovo film della saga: del resto il primo episodio aveva fatto molto bene al box office, riuscendo ad incassare oltre 85 milioni di dollari nonostante la sua uscita in tempi di covid e la sua discussa distribuzione in contemporanea tra cinema e HBO Max.

Ricordiamo che le riprese di Mortal Kombat 2 sono ufficialmente terminate, quindi il conto alla rovescia per il trailer può iniziare: Deadpool & Wolverine, siete avvisati.