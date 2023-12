Mortal Kombat 2, dal set una storica arena del gioco? Non promette niente di buono

Le riprese di Mortal Kombat 2 sono ricominciate nelle scorse settimane dopo la lunga pausa causata dagli scioperi di Hollywood, e in queste ore dal set è arrivata sui social una nuova foto promozionale che offre ai fan un primo sguardo ad una storica arena di Mortal Kombat.

Il produttore di Mortal Kombat 2 Todd Garner, come forse saprete se lo seguite sui social, ha trascorso le ultime settimane a condividere diverse immagini dal set del nuovo film della saga cinematografica di Warner Bros tratta dall'iconico videogame picchiaduro, al fine di stuzzicare i fan e alimentare l'attesa per il sequel in arrivo nel 2024. Le immagini sono spesso vaghe e non offrono nulla di troppo significativo, ma hanno contribuito a generare un bel po' di speculazioni tra gli appassionati, eppure finalmente l'ultima foto arrivata online è un po' più dettagliata delle altre in quanto, coni suoi minacciosi spuntoni, potrebbe offrire un'anticipazione sulla Fossa, una delle arene iconiche di Mortal Kombat.

La Fossa è un'arena che ha debuttato nell'originale Mortal Kombat ed è apparsa in diversi capitoli successivi della saga: il luogo presenta un ponte e, quando i giocatori vengono buttati giù, vanno incontro ad una fine raccapricciante atterrando sugli spuntoni mortali posti sotto la struttura.

Per altri contenuti date un'occhiata al Johnny Cage di Karl Urban nelle foto di Mortal Kombat 2.