Mortal Kombat 2, il sequel è ufficiale: lo sceneggiatore di Moon Knight scriverà il film

Mortal Kombat 2, sequel del film prodotto da James Wan e uscito lo scorso anno, è ufficialmente in fase di sviluppo. La sceneggiatura del film d'azione e avventura basato sul franchise di videogiochi sarà scritta da Jeremy Slater, che è stato l’autore anche di Moon Knight serie Marvel in arrivo su Disney+.

I dettagli sulla trama di Mortal Kombat 2 sono ancora scarsi, ma la conclusione del primo film ha anticipato che ci sarebbe stato altro da raccontare in futuro. In un anno in cui la Warner Bros. Pictures ha deciso di pubblicare quasi tutti i suoi film principali su HBO Max per tutto il 2021, Mortal Kombat ha ottenuto il successo maggiore. Il film è stato diretto da Simon McQuoid, che è stato anche produttore della pellicola con Todd Garner, E. Bennett Walsh e Wan.

Slater ha anche sviluppato The Umbrella Academy per Netflix/UCP/Dark Horse ed è stato creatore e co-showrunner di The Exorcist su Fox. Una data di uscita per Mortal Kombat 2 non è stata ancora annunciata così come il cast, anche se dovrebbero tornare più o meno tutti con l’aggiunta di qualche volto nuovo. Vi lasciamo con la nostra recensione di Mortal Kombat in attesa di ulteriori notizie sul sequel, intanto fateci sapere nei commenti se siete contenti di vedere un nuovo capitolo del franchise.