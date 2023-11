Mortal Kombat 2, secondo il produttore le riprese inizieranno molto presto

La realizzazione del nuovo film dedicato a Mortal Kombat potrebbe presto entrare finalmente nel vivo. Dopo i recenti aggiornamenti sulla ripresa dei lavori di Mortal Kombat 2 , il produttore Todd Garner ha infatti condiviso nuove informazioni sull'inizio delle riprese.

Nelle ultime ore Garner ha annunciato sul suo profilo X che le riprese del nuovo capitolo inizieranno prima dell'inizio del 2024, rivelando dunque che la lavorazione potrebbe presto iniziare davvero e darci così la possibilità di vedere il film uscire nelle sale molto prima del previsto.

La pellicola sarà diretta, come il precedente titolo, da Simon McQuoid e avrà come sceneggiatore principale Jeremy Slater, che in passato aveva già parlato di come il nuovo Mortal Kombat avrebbe insistito sulle cose che erano piaciute ai fan e invece messo da parte gli elementi di minor successo:

"Al momento non posso davvero condividere nessun dettaglio su questo nuovo capitolo, ma posso dire che vogliamo creare qualcosa che i fan amino realmente e che penso ci stia lavorando un team creativo veramente talentuoso. Hanno dato ascolto alle reazioni dei fan e sanno cosa è piaciuto agli appassionati e cosa no. Tutti, in questo momento, sono impegnati nel creare qualcosa che superi il precedente film in ogni aspetto. Siamo ancora all'inizio del processo, ma i fan dovrebbero essere veramente entusiasti del progetto. Sarà davvero fantastico."

Il cast vede il ritorno di numerosi attori già comparsi nel precedente film, come Lewis Tan nei panni di Cole Young, Hiroyuki Sanada in quelli di Scorpio e Joe Taslim che interpreta Sub-Zero. Tra le new entry abbiamo invece il Johnny Cage di Karl Urban, la Jade di Tati Gabrielle, Adeline Rudolph nei panni di Kitana, Martyn Ford come Shao Kahn, Damon Herriman come Quan Chi, e Ana Thu Nguyen che interpreta Sindel. Non si sa ancora quale sarà il luogo esatto in cui avverranno le riprese, anche se il produttore Bennett Walsh ha recentemente dichiarato che Corea e Giappone potrebbero essere delle buone opzioni per la realizzazione di Mortal Kombat 2..