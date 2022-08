Mortal Kombat 2, Scorpion tornerà? Ecco le parole dell'attore Hiroyuki Sanada

Mortal Kombat ha ottenuto un enorme successo in streaming al momento della sua uscita su HBO Max e un sequel è attualmente in fase di sviluppo da parte di Warner Bros. Ma nel secondo capitolo vedremo il ritorno di Scorpion? Ecco le ultime notizie dell'attore Hiroyuki Sanada.

L'attore Hiroyuki Sanada ha avuto una carriera lunga e di successo, come attore/combattente di arti marziali, ma ultimamente è stato apprezzato per aver interpretato il personaggio di Scorpion nel primo Mortal Kombat. Ciò che vedremo nel sequel di Simon McQuoid è attualmente un mistero, ma a Hiroyuki Sanada è stato recentemente chiesto da ComicBook se tornerà nel suo iconico ruolo. Ecco le sue parole: "Non ne ho idea, non ho ancora sentito nulla di ufficiale. Ma spero che ci sarà una parte anche per Scorpion, così potrò dire 'Get over here!' ancora una volta".

Da come sappiamo, il cast di Mortal Kombat è stato apparentemente messo sotto contratto per più apparizioni, ma sembra che Hiroyuki Sanada non sappia se/quando tornerà ufficialmente sul set del prossimo film. Tuttavia, sarebbe difficile immaginare un altro film della saga senza di lui. Recentemente comunque, un tweet avrebbe rivelato il ritorno di un personaggio nel sequel.

Per salutarvi, vi ricordiamo che Johnny Cage farà il suo esordio in Mortal Kombat 2.