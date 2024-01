Mortal Kombat 2, il ritorno di Jessica McNamee come Sonya Blade nella foto del sequel

Il produttore di Mortal Kombat 2 Todd Garner aggiorna costantemente i fan con le foto del backstage dal set del sequel e ora anche una nuova foto di Jessica McNamee conferma il ritorno dell'attrice nel ruolo di Sonya Blade. L'immagine in bianco e nero mostra il volto di McNamee con quella che sembra una ferita da combattimento.

Sonya Blade è l'unica combattente donna del videogioco originale di Mortal Kombat, e la sua serie di mosse e la Fatality hanno contribuito a renderla uno dei personaggi maggiormente popolari insieme a Johnny Cage.



Il nemico di Sonya nel primo film, proprio come nel gioco, è Kano (Josh Lawson). Kano tornerà nel sequel nonostante Sonya l'abbia sconfitto nel primo capitolo, quindi è probabile che il personaggio di McNamee dovrà affrontare nuovamente il suo acerrimo rivale.

Nonostante il primo film non abbia esaltato particolarmente i fan, in base a quanto si è riscontrato al box-office, il buon successo ha permesso alla produzione di proseguire il franchise con un nuovo capitolo.

Le riprese sono iniziate lo scorso giugno in Australia. Come tutte le produzioni importanti, anche Mortal Kombat 2 ha dovuto interrompere le riprese a causa dello sciopero di attori e sceneggiatori che si è protratto per diversi mesi e ha costretto a diversi slittamenti di uscite.



