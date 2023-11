Mortal Kombat 2, le riprese ripartono: nuovo sguardo a Karl Urban dal set

Secondo il produttore, le riprese di Mortal Kombat 2 sarebbero ricominciate molto presto. Ed ecco che arriva subito la conferma direttamente da Karl Urban, con delle foto dal set.

L’interprete di Johnny Cage nel sequel della saga ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto del cast vicino a una roulotte, tutti sorridenti verso la fotocamera, ad indicare che le riprese sono finalmente ricominciate. Il post è diventato immediatamente virale raccogliendo ben 200.000 mi piace nell’arco di 24 ore, con numerosi fan che si dichiarano felicissimi all’idea di vedere il prossimo capitolo di Mortal Kombat su grande schermo. Urban è un esordiente in questo seguito, dato che il regista Simon McQuoid decise di non inserire il personaggio di Johnny Cage proprio per approfondirlo in eventuali sequel. Assieme ad Urban, si sono aggiunti al cast anche Tati Gabrielle (Jade), Adeline Rudolph (Kitana), CJ Bloomfield (Baraka), Ana Thu Nguyen (Sindel), Desmond (King Jerrod) e Martyn Ford (Shao Kahn).

La produzione fu interrotta a luglio proprio in seguito all’inizio degli scioperi WGA e SAG-AFTRA, ritardando non di poco il progetto. Difatti Mortal Kombat 2 non ha una data d’uscita ufficiale né alcun alcun indizio riguardante l’uscita di un possibile teaser o trailer. Ma come si sono preparati gli attori di Mortal Kombat 2 per il film?