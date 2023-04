Mortal Kombat 2, le riprese stanno per iniziare: la conferma del produttore

Il produttore di Mortal Kombat 2, Todd Garner, ha confermato l'imminente inizio delle riprese dell'attesissimo sequel cinematografico del film uscito nel 2021. Warner Bros. all'inizio dello scorso anno ha ufficializzato il sequel e ora la produzione è pronta per iniziare, come confermato da Garner nelle ultime ore.

Con un post su Twitter, Garner ha svelato che le riprese inizieranno a giugno in Australia. La location non è una grossa novità, visto che il primo film è stato girato in diverse zone nella parte sud della nazione oceanica. Scoprite tutte le novità sul sequel di Mortal Kombat.



La produzione del primo film durò tre mesi e nel caso anche questo nuovo capitolo dovesse rispettare questa tempistica è probabile che le riprese si concludano entro settembre.

Non è stata ancora annunciata una data d'uscita del film ma probabilmente il 2024 sarà il periodo ideale per vedere le nuove avventure del franchise sul grande schermo.



Molti dei membri del cast del primo film torneranno nel sequel: Lewis Tan, Mehcad Brooks, Tadanobu Asano, Ludi Lin, Jessica McNamee, Joe Talisman e Chin Han faranno parte nuovamente della squadra.

Al momento non sono stati confermati ulteriori innesti nel cast ma è probabile che nelle prossime settimane ci saranno novità anche in tal senso.



