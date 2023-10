Mortal Kombat 2, riprese in Giappone e Corea? 'Opportunità importanti per Hollywood'

Mortal Kombat 2 con Karl Urban ha subito uno stop ai lavori in seguito allo sciopero SAG-AFTRA, e il produttore del film sta tenendo sott’occhio Corea del Sud e Giappone per le prossime produzioni.

E. Bennett Walsh, produttore di Mortal Kombat 2 e Shark 2- L’abisso, ha dichiarato: “Penso che l'opportunità in Asia sia in Corea e in Giappone. Tokyo Vice ha recentemente avuto una grande esperienza in Giappone e ci sono più opportunità per produzioni di questo tipo. Alcune parti dei film della Marvel sono state girate in Corea, ma si trattava solo di un'esperienza di superficie. Le opportunità in Giappone sono sottovalutate: le troupe di lavoro si stanno sviluppando e la barriera linguistica si sta sgretolando. Tutto sta diventando più accessibile grazie alle Olimpiadi di Tokyo 2020.”

Mortal Kombat 2 era in fase di realizzazione in Australia ma la produzione è stata messa in pausa per gli scioperi, non è escluso quindi che il film possa avere una parte di riprese realizzate nei paesi citati da Walsh.

Corea del Sud e Giappone producono da anni film di altissima qualità che stanno pian piano facendo breccia nel mercato occidentale, ma fino ad ora è stata la Thailandia il miglior paese d’appoggio per le produzioni hollywoodiane.

“Hollywood gira in Thailandia da 30 anni, quindi le troupe sono incredibilmente preparate. La Malesia è probabilmente il principale concorrente della Thailandia nel Sud-Est asiatico.” Ha aggiunto Walsh.

Non solo Karl Urban come Johnny Cage, sono state pubblicate delle foto dell’intero cast di Mortal Kombat 2.