Mortal Kombat 2, le riprese del film sono finalmente terminate!

Sono giunte a termine le operazioni di ripresa relative a Mortal Kombat 2. Il produttore del film ha informato su Twitter i fan della saga, anticipando, di fatto, l’inizio del periodo di post-produzione dopo una travagliata esperienza di lavoro divisa in due dallo sciopero degli sceneggiatori che ha colpito l’industria nell’estate del 2023.

Dopo aver mostrato la foto che presenta Sonya Blade in Mortal Kombat 2, torniamo ad occuparci del sequel dell’adattamento videoludico per riportare la notizia della fine delle riprese annunciata sul social network di Elon Musk dal produttore Todd Garner.

In un video postato sulla piattaforma, Garner ha spiegato come, visto il lavoro fatto, si senta abbastanza sicuro che Mortal Kombat 2 possa essere qualcosa di speciale: “Le riprese di Mortal Kombat sono finite. È stato un viaggio davvero incredibile. Non vedo l’ora che tutti voi vediate quello che abbiamo fatto. Ci vorrà un po’ tempo, abbiamo molto lavoro da fare. So che inizierò a ricevere molti messaggi a proposito del trailer. Ci vorrà un po’ di tempo. Lavoreremo sodo e porteremo il progetto a termine. Penso che abbiamo creato qualcosa di speciale”.

Ancora non sono stati rivelati dettagli riguardo la data d’uscita del film, con la possibilità di un debutto nel 2024 ancora non da escludere totalmente, per quanto ci sia ancora tanto da fare prima di rendere Mortal Kombat 2 pronto per il grande schermo.

In attesa di poter vedere un trailer e di poter scoprire qualcosa di più rispetto al film di Simon McQuoid, vi lasciamo a un primo sguardo al Johnny Cage di Mortal Kombat 2.