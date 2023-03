Mortal Kombat 2, il produttore stuzzica i fan con un dettaglio social: arriva il sequel?

Il produttore del film Mortal Kombat, Todd Garner, ha stuzzicato e incuriosito i fan di tutto il mondo del franchise con un dettaglio sul proprio profilo social che i follower hanno interpretato come un segnale dell'imminente arrivo al cinema del sequel del film del 2021, basato sulla celebre e iconica saga videoludica.

Garner ha modificato la sua immagine del profilo su Twitter con il logo di Mortal Kombat, 'decorando' anche tutto l'account a tema.

I fan si sono subito chiesti il motivo di questo cambiamento, nonostante Garner abbia specificato che il logo è soltanto una fan art e non quello ufficiale del sequel.



La domanda da un milione di dollari però è sempre la stessa? Si tratta di un indizio che riguarda il seguito di Mortal Kombat? Oppure non è legato al film? A dicembre il creatore Ed Boon aveva promesso novità eccitanti per il sequel.

Le riprese non sono ancora iniziate e quindi è difficile ipotizzare che questo gesto di Garner possa essere collegato al secondo capitolo cinematografico.



Tuttavia, per i fan anche il minimo presunto indizio è sufficiente per entusiasmarsi e pensare ad imminenti novità sull'universo di Mortal Kombat.

Nel frattempo su Everyeye potete recuperare la recensione di Mortal Kombat, prodotto da James Wan e con protagonista Lewis Tan, nel cast insieme a Jessica McNamee, Josh Lawson, Joe Taslim, Mehcad Brooks e Tadanobu Asano.