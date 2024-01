Mortal Kombat 2, primissimo sguardo al Johnny Cage di Karl Urban dal set del film sequel

In attesa di nuove informazioni sulla trama di Mortal Kombat 2, il produttore della saga cinematografica tratta dal famoso videogame Todd Garner si è divertito a stuzzicare i fan pubblicando sui social un primo sguardo molto ravvicinato a Johnny Cage, interpretato dalla star di The Boys Karl Urban.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, e arrivato dalla pagina ufficiale di Todd Garner per il social network X, l'immagine pubblicata mostra il dettaglio di una foto di scena con Karl Urban nei panni di Johnny Cage: si tratta certamente dell'ingrandimento di un'immagine più ampia, che presumibilmente sarà pubblicata molto presto, ma che per ora lascia vedere soltanto la fibbia della cintura del personaggio, personalizzata dalla scritta CAGE, e le possenti braccia scoperte dell'attore di The Boys e Il signore degli anelli, che ricadono lungo il corpo.

Ovviamente i fan non vedono l'ora di poter dare un'occhiata integrale a Johnny Cage, così come i tanti nuovi attori che si sono uniti al cast di Mortal Kombat 2, e Todd Garner nelle ultime settimane si è letteralmente sbizzarrito con questi post-teaser, evidentemente pensati per veicolare l'attenzione degli appassionati verso la pubblicazione definitiva di materiale promozionale più sostanzioso. Le riprese di Mortal Kombat 2 sono ricominciate a novembre scorso, dopo l'interruzione estiva causata dagli scioperi, e presto o tardi la pazienza dei fan sarà certamente ricompensata.

Restate con noi per tutte le prossime novità sull'atteso sequel di Mortal Kombat.