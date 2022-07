Mortal Kombat 2: Quel personaggio tornerà? Un tweet lo confermerebbe

Come ben sappiamo, il sequel di Mortal Kombat del 2021, che sarà diretto da Simon McQuoid, è in lavorazione, ma non sappiamo se un personaggio in particolare tornerà nella prossima pellicola.

Se non avete ancora visto il primo capitolo, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Mortal Kombat, e volete evitare gli spoiler, non continuate con la lettura dell'articolo. Nel film, Kung Lao muore per mano di Shang Tsung. Il personaggio di Kung Lao gioca non solo un ruolo importante nella serie di videogiochi, ma anche nel film stesso. Detto questo, se avete familiarità con Mortal Kombat, saprete che un suo eventuale ritorno potrebbe essere più che probabile.

A tal fine, un nuovo tweet di Max Huang, l'attore che ha interpretato Kung Lao nel film, ha acceso alcune speculazioni sul sequel e sul possibile ritorno del personaggio. Su Twitter, Huang ha twittato un video in cui esegue alcune arti marziali davvero impressionanti, accompagnate dalla didascalia: "Per lo Shaolin". Ovviamente, questo tweet, che vi lasciamo in calce alla notizia, ha attirato l'attenzione di alcuni fan della serie.

E voi cosa ne pensate? Il ritorno del personaggio è certo o si tratta solo di una fantasia? Intanto, vi ricordiamo che uno dei personaggi più amati dai fan tornerà in Mortal Kombat 2.