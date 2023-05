Mortal Kombat 2, tra i personaggi del sequel anche Jade! Ecco il nome dell'attrice

New entry nell'elenco dei combattenti che animeranno il sequel cinematografico di Mortal Kombat, diretto da Simon McQuoid, che a giugno tornerà dietro la macchina da presa per il primo ciak. Il personaggio è Jade, comparsa per la prima volta nel celebre videogioco Mortal Kombat II uscito sul mercato nel 1993.

Jade è killer e guardia del corpo della principessa Kitana. Ma chi interpreterà il personaggio? Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, sarà Tati Gabrielle a prestare il volto a Jade.



La star è conosciuta soprattutto per la sua partecipazione alle serie Netflix You, Le terrificanti avventure di Sabrina e Caleidoscopio. Di recente è apparsa anche in Uncharted, al fianco di Tom Holland.

L'annuncio del suo ingaggio nel film arriva a pochi giorni dalla notizia dell'ingresso della star di The Boys Karl Urban nel ruolo di Johnny Cage nel film.



Non ci sono ancora notizie ufficiali sulla trama del film, che potrebbe essere fedele a quella del videogioco oppure potrebbe essere diversa in alcuni aspetti. In ogni caso i fan si aspettano un buon risultato dal sequel dopo l'ottimo riscontro ottenuto con il primo capitolo. Anche Mortal Kombat 2 sarà prodotto da James Wan, che si è occupato della produzione del primo film. Siete pronti per tornare nel mondo di Mortal Kombat? Vi terremo aggiornati su ulteriori novità che riguardano il progetto.



Non perdetevi su Everyeye la nostra recensione di Mortal Kombat.