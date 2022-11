Mortal Kombat 2, Lewis Tan aggiorna i fan sul sequel:'Sarà assolutamente più folle'

Dopo l'ottimo riscontro di pubblico del primo film, uscito nel 2021, Mortal Kombat si sta preparando a tornare con un secondo episodio cinematografico che riporterà il franchise sul grande schermo. Warner Bros. Discovery è impegnata nella lavorazione del sequel e uno dei protagonisti, Lewis Tan, ha parlato del progetto.

Parlando del primo capitolo, Tan ha spiegato:"È uno dei film più visti tra quelli di Warner Bros. anche se è uscito nel peggior momento possibile. Ma noi siamo andati a tutto gas. Ed ora abbiamo anche Ed Boon [produttore esecutivo dei videogiochi] con noi quindi abbiamo ottenuto anche il marchio d'approvazione della leggenda in persona. Il numero 2 sarà assolutamente folle. Molto più grande".



Diretto da Simon McQuoid, Mortal Kombat 2 sarà scritto dallo sceneggiatore della serie Marvel Moon Knight, Jeremy Slater:"C'è un aspetto ironico in Mortal Kombat in termini di violenza e sangue, c'è un po' da fare l'occhiolino al pubblico e dire 'Sì, sappiamo che è ridicolo, ma è davvero divertente e noi siamo tutti coinvolti in quest'ironia insieme'. E quando trovi il giusto equilibrio credo che sia lì che si ottengono momenti come quelli prima della battaglia che apre il primo film". Forse tornerà anche Scorpion nel sequel? Ecco la risposta Hiroyuki Sanada.



Lewis Tan interpreta Cole Young nel primo film insieme a Jessica McNamee nei panni di Sonya Blade e Joe Taslim in quelli di Sub-Zero, uno dei personaggi maggiormente iconici del franchise videoludico.

Scoprite la nostra recensione di Mortal Kombat, film prodotto da James Wan e diretto da McQuoid, che tornerà alla regia anche del secondo capitolo.