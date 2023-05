Mortal Kombat 2, che kolpo! Karl Urban di The Boys sarà Johnny Cage nel sequel del film

Le riprese di Mortal Kombat 2 stanno per iniziare e i nuovi rapporti indicano che nelle prossime verrà firmato un importante 'kolpo' di 'casting', dato che la star di The Boys Karl Urban sarebbe in trattative finali per interpretare l'amatissimo personaggio della saga di videogame Johnny Cage.

La notizia è stata condivisa dal noto insider My time to shine - il cui tempismo si dimostra ancora una volta imbattibile - e successivamente confermata da TheWrap, secondo cui Karl Urban sarebbe attualmente ai "colloqui finali" per unirsi al cast di Mortal Kombat 2 nei panni di Johnny Cage, che gli appassionati della saga conosco come una star del cinema con un background nelle arti marziali che partecipa al torneo Mortal Kombat per dimostrare che la sua abilità nel combattimento non sono solo il frutto di effetti speciali. In un secondo momento, il rapporto di TheWrap è stato condiviso su Twitter dal produttore di Mortal Kombat Todd Garner, mossa che ovviamente ha conferito ulteriore credito all'accuratezza dello scoop.

Johnny Cage è apparso per la prima volta come combattente giocabile nel gioco arcade originale Mortal Kombat del 1992. Il personaggio è stato modellato sul Jean-Claude Van Damme del film del 1988 Bloodsport ed è stato precedentemente interpretato da Linden Ashby nel primo film live-action di Mortal Kombat da 1995. Karl Urban, dal canto suo, è noto per i ruoli come Éomer nella serie Il Signore degli Anelli, Dr. Leonard "Bones" McCoy nei film di riavvio di Star Trek e Judge Dredd in Dredd del 2012. Attualmente interpreta Billy Butcher nella satira sui supereroi di Prime Video The Boys.

Nel frattempo, i fan si domandano: Scorpion tornerà in Mortal Kombat 2? Ecco cosa ha detto Hiroyuki Sanada in proposito.