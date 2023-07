Mortal Kombat 2, Karl Urban ha soffiato la parte di Johnny Cage a...The Miz di WWE!

Una delle novità più attese dai fan per Mortal Kombat 2 riguarda la presenza di Johnny Cage nel cast dei personaggi presenti nell’adattamento. In molti sono rimasti soddisfatti della scelta di Karl Urban per interpretare il lottatore, compreso Mike Mizanin, che aveva cominciato una vera e propria campagna per interpretare il personaggio.

Abbiamo già potuto dare una prima occhiata a Karl Urban nei panni di Johnny Cage e, in attesa di poter vedere di più del celebre personaggio della saga videoludica, vi riportiamo le parole rilasciate a ComicBook dal wrestler Mike “The Miz” Mizanin a proposito del suo tentativo di interpretare il ruolo.

Parlando al magazine l’atleta ha spiegato: “Mi ricordo di aver chiamato il mio agente dicendogli: ‘Voglio quel ruolo. Non so cosa debba fare. Chiama tutti quelli che devi chiamare. Lo voglio davvero’”.

Quindi Mizanin ha spiegato di aver tirato su una specie di campagna promozionale: “Andavo alle interviste e ogni volta che qualcuno mi chiedeva qualcosa della cosa io rispondevo: ‘Voglio essere Johnny Cage. Voglio essere Johnny Cage’”.

Una volta saputo che il ruolo fosse andato a Urban, però, The Miz l’ha presa nel migliore dei modi: “Ho sentito che il ruolo è andato a Urban e ho pensato: ‘Wow’. E la gente pensava fossi arrabbiato, ma non mi arrabbio se qualcuno ottiene un ruolo che avrei voluto io. Immagino che lavoreranno duro quanto avrei fatto io per essere sicuri che il personaggio sia affinato in modo da renderlo quello che il pubblico vuole e ama”.

Una grande dimostrazione di umiltà e di amore per quello che è uno dei personaggi più amati del franchise, che, nel nuovo film, riproporrà anche un altro dei combattenti iconici di Mortal Kombat.