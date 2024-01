Mortal Kombat 2, Karl Urban dal set: 'Il film più divertente a cui abbia mai lavorato'

Dopo avervi segnalato la fine delle riprese di Mortal Kombat 2, ci ha pensato anche Karl Urban a informare tutti i suoi follower che anche lui ha terminato il suo lavoro sul set della pellicola, che ha anche definito la più divertente alla quale abbia mai preso parte come attore, soprattutto grazie a tutta l'azione che sia vedrà sullo schermo.

Rivolgendosi a tutti i suoi follower, infatti, Karl Urban ha dichiarato: "Questa foto conferma la fine delle riprese per me e Johnny Cage in Mortal Kombat 2! Un enorme ringraziamento alla nostra incredibile troupe, al cast e al fenomenale team di stunt. Senza dubbio il divertimento più carico di azione che abbia mai avuto in un film! Non vedo l'ora che lo vediate tutti. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo periodo qui sulla Gold Coast australiana un vero piacere".

Come noto, Karl Urban interpreterà Johnny Cage, uno dei personaggi più amati del franchise di Mortal Kombat, il cui arrivo era stato anticipato dal finale del primo film.

Il regista del film originale Simon McQuoid è tornato a dirigere il sequel, insieme allo sceneggiatore di Moon Knight Jeremy Slater. Il primo capitolo si era rivelato una sorta di delusione, ma l'aggiunta della star di The Boys - che si era distinto anche nei panni di Dredd - nel ruolo del leggendario Johnny Cage ha dato ai fan la speranza che questa volta le cose possano andare meglio.

Hiroyuki Sanada tornerà nel sequel nei panni di Scorpion, dopo aver inizialmente esitato a confermare se avrebbe partecipato o meno. Tuttavia, uno sneak peek del mese scorso indicava che la leggendaria star giapponese avrebbe effettivamente ripreso il suo ruolo, insieme a personaggi come Shao Khan (Martyn Ford), la principessa Kitana (Adeline Rudolph) e, per la gioia dei fan, Quan Chi (Damon Herriman). L'aggiunta di tutti questi personaggi molto amati è un'altra indicazione del fatto che il team dietro al film è intenzionato a offrire ai fan più di quello che vorrebbero vedere questa volta.

Di recente, abbiamo rivisto Urban nei panni di Billy Butcher nel trailer di The Boys 4, che arriverà in streaming su Prime Video nel corso di quest'anno.

Nel film originale di Mortal Kombat, il personaggio Cole Young, discendente di Scorpion e interpretato da Tan, viene scelto per difendere Earthrealm nel torneo di Mortal Kombat. Questo antico torneo contrappone i più grandi guerrieri di Earthrealm a quelli di Outworld, con in palio la protezione della Terra. Earthrealm trionfa, ma si profila una rivincita quando il vecchio nemico di Hanzo riappare sotto forma di Noob Saibot non morto, alludendo al tema ricorrente della resurrezione nell'universo di Mortal Kombat.