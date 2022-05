Mortal Kombat 2, confermato l'esordio uno dei personaggi più amati dai fan dei videogiochi

Non è apparso nel reboot di Mortal Kombat uscito lo scorso anno ma la sua presenza nel sequel era vociferata da diverso tempo. Soprattutto dopo quanto mostrato al termine del primo film. Ora arriva la conferma direttamente dall'autore Jeremy Slater, in una recente intervista rilasciata a Comicbook.

"Johnny Cage è uno dei miei personaggi preferiti e penso che ci sia sicuramente una promessa dal modo in cui finisce il primo film, in cui si vede Cole che dice 'Ok, la mia prossima mossa è reclutare Johnny'. Quindi penso che se non fosse incluso nel sequel sarebbe molto strano. È ancora in dubbio quanto verrà incluso, è una delle cose su cui stiamo attualmente lavorando. Ma sì, amo Johnny e mi piacerebbe davvero fare la versione definitiva, se possibile, prendere la versione definitiva di quel personaggio e portarlo nel live action" ha scritto l'autore. Jeremy Slater vuole un Mortal Kombat 2 imprevedibile, per poter sorprendere gli spettatori.



Pur assente nel precedente film, Johnny Cage ha giocato un ruolo chiave nel film di Mortal Kombat del 1995, nel quale è interpretato da Linden Ashby. Per il ruolo i fan vorrebbero The Miz o addirittura Ryan Reynolds.

Indipendentemente da questo il desiderio è quello di vedere un universo maggiormente espanso e attinente al canone di Mortal Kombat.



Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Mortal Kombat, uscito nelle sale lo scorso anno e prodotto da James Wan.