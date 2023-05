Mortal Kombat 2, James Wan conferma: ecco dove si svolgeranno le riprese

I fan di Mortal Kombat hanno di che festeggiare. L’attesa per il nuovo capitolo della serie videludica, che partirà da un reboot, si unisce alle prime indiscrezioni sul seguito della trasposizione cinematografica, anch’essa nella sua seconda versione. Intanto James Wan conferma che le riprese si terranno in Australia.

Abbiamo già riportato il rumor secondo cui Jade farà parte dei personaggi di Mortal Kombat 2, film prodotto da New Line Cinema e Warner Bros. per il ritorno alla regia di Simon McQuoid.

Oggi ci giungono le parole di James Wan, uomo dietro la Atomic Monster, che si occuperà di guidare il processo creativo, a proposito della location in cui si svolgeranno i lavori: “Sono orgoglioso che la Atomic Monster è stata capace di portare le riprese di Mortal Kombat 2 in Australia. Sono emozionato all’idea che con l’aiuto di Screen Australia e Screen Queensland potremo mostrare le maestose ambientazioni del Queensland e avremo modo di lavorare con i più grandi talenti artistici del luogo”.

La direzione artistica e il cast rimarranno in gran parte formati dagli stessi nomi del primo film, tranne per la sostituzione degli sceneggiatori Greg Russo e David Callaham con Jeremy Slater, mentre dobbiamo attendere nuove informazioni per eventuali aggiunte per quanto riguardi il roster dei combattenti che saranno presentati in questa nuova trasposizione.

In tal senso, vi lasciamo all’indiscrezione che vorrebbe Karl Urban come Johnny Cage, uno dei personaggi più amati del franchise di Netherealm.

In attesa che i combattimenti abbiano inizio vi consigliamo di rimanere sintonizzati su Everyeye per essere sempre aggiornati su eventuali nuovi sviluppi.