Mortal Kombat 2: nuovi indizi sulla rivincita tra Scorpion e Sub-Zero?

Nel film del 2021 di Mortal Kombat la rivalità tra Scorpion e Sub-Zero ha svolto un ruolo chiave nella trama. E nonostante l'epilogo del primo capitolo cinematografico, diretto da Simon McQuoid, in un nuovo tweet il produttore Todd Garner ha condiviso l'immagine del kunai, l'arma associata proprio a Scorpion.

Il ritorno di Hiroyuki Sanada era previsto ma non si capiva in che veste sarebbe tornato. Rivedremo presto una rivincita tra Scorpion e Sub-Zero? Le riprese di Mortal Kombat 2 sono ripartite a metà novembre, come annunciato dalla produzione dopo lo sciopero di attori e sceneggiatori.

Nella mitologia di Mortal Kombat, Bi-Han è resuscitato da Quan Chi dopo la sua morte per mano di Scorpion. Il villain rientra nel ruolo nelle vesti di Noob Saibot mentre l'eredità di Sub-Zero viene raccolta dal fratello minore Kuai Liang.

Non è ancora chiaro quale parte della trama storica di Mortal Kombat verrà adattata nel sequel, che vedrà Quan Chi interpretato da Damon Herriman.



Siete pronti a tornare nell'universo di Mortal Kombat il prossimo anno con il secondo film della saga? Non perdetevi la nostra recensione di Mortal Kombat, uscito al cinema nel 2021, basato sull'omonimo franchise videoludico creato da Ed Boon e John Tobias, e prodotto da James Wan. Nel cast anche Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Joe Taslim, Mehcad Brooks, Matilda Kimber, Laura Brent e Tadanobu Asano.