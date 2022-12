Mortal Kombat 2, il creatore Ed Boon anticipa 'eccitanti' novità sul film sequel

A novembre scorse Lewis Tan aveva anticipato che il sequel di Mortal Kombat sarà assolutamente più folle del primo episodio, arrivato nel 2021, e in queste ore il creatore della saga Ed Boon ha fornito agli appassionati nuovi promettenti ed 'eccitanti' aggiornamenti.

Come potete vedere nel post pubblicato su Twitter e disponibile in calce all'articolo, il creatore di Mortal Kombat ha confermato ad un fan sul social network che in questi giorni sta leggendo alcune sceneggiature "eccitanti" per Mortal Kombat 2, un aggiornamento sullo stato della produzione che confermerebbe l'esistenza di più bozze del film già pronte: dalla sua breve dichiarazione, comunque, non è chiaro se Boon abbia tra le mani versioni diverse della sceneggiatura dello stesso film oppure varie sceneggiature singole non collegate tra loro. Tra l'altro non è neppure chiaro quale sia il coinvolgimento di Ed Boon in Mortal Kombat 2 (a Hollywood non è garantito che il creatore di una IP abbia necessariamente il controllo creativo di un prodotto in sviluppo basato su quell'opera) ma sicuramente i fan della saga saranno felici di sapere che, almeno per cortesia, le sceneggiature dei film passano anche dal suo ufficio.

Ora come ora, comunque, la data d'uscita di Mortal Kombat 2 non è nota. Presumibilmente, con 'le sceneggiature' pronte, la produzione potrebbe dare il via alle riprese nel corso del 2023, e a quel punto il film dovrebbe arrivare nelle sale non prima del 2024. Chiaramente vi terremo aggiornati, dunque rimanete sui nostri canali.

