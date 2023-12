Mortal Kombat 2, come tornerà Scorpion nel nuovo film della saga e che ruolo avrà?

Come tornerà Scorpion in Mortal Kombat 2? Nelle scorse ore il produttore Todd Garner ha anticipato il ritorno di Scorpion con una foto dal set del sequel di Mortal Kombat, ma cosa sappiamo sul prossimo capitolo della saga?

Come ricorderete, la tragedia della stirpe di Scorpion ha avuto un ruolo importante nel primo Mortal Kombat, la cui scena iniziale raccontava di come il guerriero tentò di difendere il proprio clan da Bi-Han (Joe Taslim) e dai suoi assassini, perdendo la battaglia e assistendo impotente al massacro della sua famiglia. Successivamente, Bi-Han divenne Sub-Zero ma il destino lo avrebbe portato a combattere con Cole Young (Lewis Tan), un lontano discendente di Scorpion, e nella battaglia finale lo spirito di Scorpion veniva liberato ottenendo finalmente la possibilità di riposare in pace.

Ora, due nuove aggiunte al cast di Mortal Kombat 2 potrebbero aver fornito allo spirito vendicativo un motivo per fare il suo atteso ritorno nel sequel. Oltre alla conferma che lo stesso Bi-Han verrà resuscitato come Noob Saibot, infatti, è stato rivelato che Damon Herriman si unirà al film nei panni di Quan Chi, uno dei principali cattivi di Mortal Kombat e anche lui legato al clan di Scorpion: secondo le teorie, il ritorno del protagonista potrebbe avvenire in qualità di servitore dello stregone, ignaro del ruolo che egli ebbe nell'omicidio della sua famiglia.

In Mortal Kombat 2 Scorpion diventerà uno dei nemici di Cole, per un ribaltamento del suo ruolo nel film originale? Lo scopriremo prossimamente.