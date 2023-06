Mortal Kombat 2: tutto il cast del sequel insieme per una foto di gruppo

Sono stati giorni importanti per il casting di Mortal Kombat 2, atteso nuovo episodio della saga cinematografica live-action tratta dall'omonima serie di videogame picchiaduro, e adesso è arrivato il momento di festeggiare.

Alcuni giorni dopo che il produttore della saga, Todd Garner, ha confermato l'inizio delle riprese di Mortal Kombat 2, del sequel del film, adesso lo stesso Garner ha condiviso un primo sguardo al cast del film. Come potete vedere nel post pubblicato su Twitter e disponibile in calce all'articolo, infatti, il produttore ha condiviso una foto del gruppo del cast di Mortal Kombat 2 in un ristorante durante una pausa dai lavori: nella foto compaiono diversi attori di ritorno dal primo film, tra cui Ludi Lin (Liu Kang), Mehcad Brooks (Jax Briggs) e Jessica McNamee (Sonya Blade), ma anche i tanti nuovi arrivati, uno fra tutti Karl Urban nei panni dell'amato Johnny Cage, insieme a Tati Gabrielle (Jade) e Ana Thu Ngyen (Queen Sindel).

Ricordiamo che Mortal Kombat 2 non ha ancora una data d'uscita fissata da Warner Bros Discovery, ma con le riprese già in corso, il San Diego Comic-Con 2023 alle porte e un nuovo capitolo della saga di videogame in uscita prossimamente ci aspettiamo di saperne di più nelle prossime settimane.

Come sempre, vi invitiamo a rimanete sintonizzati per non perdervi nessun aggiornamento.