Mortal Kombat 2: l'autore vorrebbe Dwayne Johnson nei panni di Shao Khan!

Dopo il successo ottenuto principalmente grazie ai dati dello streaming sulla piattaforma HBO Max, la Warner ha dato ufficialmente il via libera allo sviluppo di Mortal Kombat 2 e già gli addetti ai lavori cominciano a fare i primi nomi di quegli attori che desidererebbero vedere nel cast del nuovo capitolo del franchise cinematografico.

Dato il successo di Mortal Kombat su HBO Max, è attualmente in lavorazione Mortal Kombat 2 ma c'è già chi sono un grande cast aggiuntivo per questa nuova avventura cinematografica per il franchise tratto dall'omonima saga videoludica. A questo proposito è intervenuto il creatore del videogame, Ed Boon, che ha suggerito un'idea interessante: Dwayne Johnson nei panni di Shao Khan.

Sebbene il primo film fosse molto diverso dalla storia dell'originale, il sequel dovrebbe avvicinarsi di più al Mortal Kombat II del 1993 risposando l'ambientazione nell'Outworld e mettendo gli eroi di turno contro il potentissimo villain Shao Khan, l'imperatore dotato di martello che era il boss finale nelle sfide videludiche.

Ripostando la notizia secondo cui Dwayne Johnson sarà al centro di un nuovo adattamento di un videogame, Boon ha commentato affermando: "Sarebbe un grande Shao Khan". Che il film di cui si parla nella news con The Rock sia proprio il sequel di Mortal Kombat? Difficile che una notizia del genere non sia stata sbandierata a più non posso dalla Warner. Dobbiamo anche ricordare che Warner e Johnson sono legati al momento dal progetto su Black Adam, che arriverà nei cinema di tutto il mondo la prossima estate e aprirà le porte anche all'atteso sequel di Shazam!

E mentre al momento non sappiamo pressoché nulla sul nuovo film, se non che sarà scritta da Jeremy Slater, l'head writer di Moon Knight (la serie Marvel in arrivo a marzo su Disney+), uno dei suoi protagonisti, l'interprete di Cole Young Lewis Tan, promette grandi sorprese.