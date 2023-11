Mortal Kombat 2, nuovi aggiornamenti sulle riprese dopo la fine degli scioperi

Il primo sguardo a Karl Urban di Mortal Kombat è bastato per alzare la trepidazione alle stelle, ma le riprese hanno subito una drastica battuta d'arresto a causa degli scioperi: ora che sono terminati, però, riceviamo finalmente nuove informazioni sul sequel della saga.

Il profilo Twitter/X di DiscussingFlim scrive che "il live-action di MINECRAFT e MORTAL KOMBAT 2 inizieranno le riprese all'inizio del 2024". ma il produttore Todd Garner smentisce l'indiscrezione. "Tutto ciò è falso" aggiunge. "Inizieremo a girare prima di quel periodo...". Potete trovare il post in calce alla notizia.

Scritto da Jeremy Slater e diretto da Simon McQuoid, Mortal Kombat 2 è il sequel della pellicola del 2021 e il quarto capitolo della saga. Nel cast figurano Lewis Tan, Jessica McNamee, Tadanobu Asano e Mechad Brooks. Slater viene ricordato per Fantastic 4 - I Fantastici Quattro, Pet e Moon Knight, mentre McQuoid per The Night-time Economy.

Era l'aprile 2021 quando Joe Taslim (interprete di Bi-Han/Noob Saibot) rivelò di aver firmato un contratto per quattro film del franchise, mentre McQuoid di non aver inserito la "personalità gigante" qual è Johnny Cage per approfondirla in eventuali sequel. La conferma è arrivata nel gennaio del 2022, per poi iniziare le riprese nel giugno dell'anno successivo presso la Gold Coast e il Queensland.

Stando alle parole di Slater, il film "abbraccerà molte stranezze" e sarà di conseguenza "imprevedibile" come ben poche storie; inoltre, cruciale è l'approfondimento delle recensioni per il film precedente, siano esse positive o negative.

