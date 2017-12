Mortal Engines: il trailer del film prodotto da Peter Jackson uscirà con Gli ultimi Jedi

Alcuni rumor degli ultimi giorni volevano il primo trailer ufficiale di Mortal Engines sempre più vicino, ma è oggi Screenrant a riportare la notizia che il primo footage del film verrà rilasciato in america con le copie di Star Wars: Gli ultimi Jedi , quindi il prossimo 15 dicembre.

Prodotto dal grande Peter Jackson, Mortal Engines è l'omonimo adattamento cinematografico del primo libro della saga letteraria Young Adult firmata da Philip Reeve. A dirigere il progetto, come sappiamo, non ci sarà Jackson, ma l'esordiente Christian Rivers, che all'attivo ha come sola esperienza in cabina di regia Pete's Dragon, nel quale è accreditato come second unit director.



La storia di Mortal Engines (Macchine Mortali in italiano) è ambientata su una Terra futuristica e apocalittica. Sulla superficie del pianeta viaggiano adesso enormi città su ruote, divorando ed erodendo la terra che calpestano e lottando strenuamente per le ultime risorse rimaste con le altre metropoli rivali. Proprio su una di queste città, Tom Natsworthy (Robbie Sheehan) incontrerà una misteriosa donna delle Terre Esterne (Hera Hilmar) che cambierà per sempre il suo destino.



Mortal Engines vedrà nel cast anche Hugo Weaving, Ronan Raftery, Stephen Lang, Jihae e Leila George, per un'uscita prevista nelle sale americane il 14 dicembre 2018, in tempo per il Natale del prossimo anno.