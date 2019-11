E' morta Virginia Leith, debuttò con Stanley Kubrick in Paura e Desiderio

Virginia Leith, la star del primo film di Stanley Kubrick Paura e Desiderio, è morta all'età di 94 anni: secondo quanto riferito dall'Hollywood Reporter, Leith è morta nella sua casa di Palm Springs, in California, il 4 novembre, dopo una breve malattia.

Il film di Kubrick del 1953, che rappresentò il debutto per il regista (sebbene lo abbia notoriamente rinnegato), fu anche la prima volta della Leith sullo schermo. L'attrice, che nel film interpretava un personaggio senza nome, appariva come una ragazza uccisa da un soldato.

Dopo il suo ruolo in Paura e Desiderio, la Leith firmò un contratto con la 20th Century Fox, e apparve anche On the Threshold of Space, Violent Saturday, A Kiss Before Dying e Toward the Unknown, ma divenne famosissima quando interpretò il ruolo principale ne Il Cervello Che Non Voleva Morire, celebre horror fantascientifico diretto da Joseph Green: l'attrice vestì i panni della moglie di uno scienziato pazzo che escogitava un metodo per mantenere viva la testa mozzata di lei dopo un terribile incidente automobilistico.

Lavorò anche nel campo della televisione, e fra i suoi crediti ricordiamo The Millionaire, Great Ghost Tales, Baretta e il noto serial Starsky and Hutch.

Per altre notizie legate al mondo del cinema vi rimandiamo all'annuncio del nuovo film di Paul Thomas Anderson e a quello del nuovo progetto di Adam McKay.