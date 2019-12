E' morta Sue Lyon, fu Lolita nel capolavoro di Stanley Kubrick

L'attrice Sue Lyon è deceduta a Los Angeles il 26 dicembre. Aveva 73 anni, e secondo l'amico di lunga data Phil Syracopoulous, citato dal New York Times, la salute dell'attrice era in calo da tempo.

La Lyon divenne celeberrima fin dal suo primo ruolo da protagonista, quando Stanley Kubrick la scelte fra oltre 800 giovani attrici provinate per il controverso capolavoro del 1962 Lolita. All'epoca la ragazza aveva appena compiuto 14 anni.

Nell'adattamento di Kubrick, tratto dal famoso romanzo di Vladimir Nabokov, un professore universitario di mezza età (James Mason) si infatua di un'adolescente. La sua prova le permise di guadagnare il Golden Globe nel 1963 come miglior giovane promessa.

Da lì però la carriera dell'attrice non decollò mai del tutto: nel 1964 ottenne un ruolo da protagonista al fianco di Richard Burton, Ava Gardner e Deborah Kerr nel film diretto da John Huston The Night Of the Iguana, dopo il quale avrebbe continuato ad apparire in alcuni progetti minori fra film e programmi TV, in particolare Evel Knievel, Tony Rome e 7 Women.

Il suo ultimo ruolo sullo schermo rimarrà per sempre il film horror del 1980 Alligator.

A novembre, curiosamente, è venuta a mancare anche Virginia Leith, che debuttò proprio grazie a Kubrick in Paura e Desiderio. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione della versione estesa di Shining.